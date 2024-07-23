За ним не заржавеет: c чем связан взлет цен на золото

С начала года золото подорожало более чем на 17%. В июле цена драгметалла на мировом рынке достигла исторического максимума, превысив $2450 за тройскую унцию, но уже в ближайшее время золото может преодолеть отметку $2,5 тыс.
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