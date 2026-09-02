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Воронежские новости

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В Воронеже пьяная водительница, виновная в смертельном ДТП, получила 7 лет колонии

В Воронеже пьяная водительница, виновная в смертельном ДТП, получила 7 лет колонии

Авария произошла в апреле на улице Богдана Хмельницкого в Воронеже. Водительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, вылетела на встречную полосу и врезалась в автомобиль, водитель которого погиб на месте.

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