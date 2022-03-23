Профессор Исида: Япония вслед за Украиной может стать американской «пешкой»

pixabay.com Япония может повторить ошибки Украины. Это грозит ей превращением в новую «пешку» Соединенных Штатов, об этом заявил научный сотрудник международного института исследования проблем мира при университете Мэйдзи Гакуин Рюдзи Исида.
pixabay.com Япония может повторить ошибки Украины. Это грозит ей превращением в новую «пешку» Соединенных Штатов, об этом заявил научный сотрудник международного института исследования проблем мира при университете Мэйдзи Гакуин Рюдзи Исида.
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