Китай и Россия возьмут на себя особую ответственность в качестве крупных стран -- Си Цзиньпин

Москва, 8 мая /Синьхуа/ -- Китай будет сотрудничать с Россией, чтобы взять на себя особую ответственность в качестве крупных стран мира и постоянных членов Совета Безопасности ООН, заявил здесь в четверг председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках своего государственного визита в Россию.