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Пользователь потерял $2,1 миллиона после перехода по фишинговой ссылке из ответа ChatGPT

Пользователь потерял $2,1 миллиона после перехода по фишинговой ссылке из ответа ChatGPT

Пользователь ChatGPT лишился криптовалюты стоимостью около 2,1 миллиона долларов после перехода по фишинговой ссылке, появившейся в ответе чат-бота .

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