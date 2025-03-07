Анастасия Миронова Фото: vedomosti.ru Вчера в Сбербанке была свидетелем интересного разговора, к которому тоже подключилась.
В Сбере задумалась: почему нелегальным мигрантам не блокируют карты после просрочки патента или регистрации?
Комментарии
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виталий панов
Затулин не допустит,чтобы его братьям мигрантам станут блокировать карты!С пеной из-зо рта будет доказывать,что экономика России рухнет! На западе так же думали,когда вводили санкции,ничего выжили,и ещё экономика пошла в рост! Так что скатертью дорожка!
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5 час.
М
ММ
Ну, надо немного знать систему переводов! Я проценты не плачу, чтоб перевести детям или жене. А Вам надо сходить в банк, чтоб научили пользоваться приложением.
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5 час.
Игорь Матыс
Зато Почка банк лихо блокирует карты пенсионеров и инвалидов за якобы подозрительные операции. Маме карту за последние 2 месяца уже в 4й раз сегодня заблокировали. Первые 2 - за попытки оплатить в сетевой аптеке. Там даже не удивлялись, не видя карты: Почта банк? После второго раза пришлось почти неходящую маму везти в отделение. Нет, можно и на сайте, только попробуйте сделать фото так, чтобы одновременно на нем было лицо целиком и написанное от руки заявление о разблокировке размером с полтора листа и оно должно быть читаемым. Следующий заблокированный платеж - за бытовой газ У них Газпром в подозрительных агентах! Это как? Сегодня - семенной магазин. Хорошо, обошлись звонком. При этом нотариальная доверенность у них не документ, только опекуны. Но переводы какому-нибудь мастурбеку на рынке или в маршрутке на телефон - это норм, это не подозрительно
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4 час.
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