Россиянам рассказали про опасность пиротехники и гирлянд

Об этом сообщила офтальмолог Анастасия Барышникова В праздники возрастает вероятность травмировать глаза, рассказала радио Sputnik офтальмолог, рефракционный хирург центра инновационной офтальмологии VISTA Анастасия Барышникова.
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