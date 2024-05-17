Зелёная повестка влияет на продовольственную безопасность мира, да или нет Ирэн ОрлонскаяИзменения климатических условий становятся причиной возрастающей опасности для обеспечения населения продуктами питания в странах Центральной Америки и региона Карибского бассейна.