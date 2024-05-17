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Зелёная повестка влияет на продовольственную безопасность мира, да или нет

Зелёная повестка влияет на продовольственную безопасность мира, да или нет

Зелёная повестка влияет на продовольственную безопасность мира, да или нет Ирэн ОрлонскаяИзменения климатических условий становятся причиной возрастающей опасности для обеспечения населения продуктами питания в странах Центральной Америки и региона Карибского бассейна.

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