Старший инспектор по исполнению административного законодательства УМВД России по г. Симферополю капитан полиции Артём Стручаев со своей маленькой дочкой Кариной поздравляют всех пап с наступающим Дне

Старший инспектор по исполнению административного законодательства УМВД России по г. Симферополю капитан полиции Артём Стручаев со своей маленькой дочкой Кариной поздравляют всех пап с наступающим Днем Отца и желают всем #Хороших_выходныхПапа - тот человек, кто крепко держит ребенка, когда ему трудно.