Оренбургский бизнес-омбудсмен Виктор Коршунов обсудил риски дробления бизнеса с экспертным сообществом областного центра

В открытой дискуссии с предпринимателями принял участие руководитель УФНС России по Оренбургской области Денис Смехов Обмен мнениями состоялся по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей, который обозначил основной проблематикой встречи «дробление бизнеса» и критерии, которыми руководствуются налоговые органы при рассмотрении подобных вопросов.