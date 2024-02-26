Оренбургский бизнес-омбудсмен Виктор Коршунов обсудил риски дробления бизнеса с экспертным сообществом областного центра

В открытой дискуссии с предпринимателями принял участие руководитель УФНС России по Оренбургской области Денис Смехов Обмен мнениями состоялся по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей, который обозначил основной проблематикой встречи «дробление бизнеса» и критерии, которыми руководствуются налоговые органы при рассмотрении подобных вопросов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии