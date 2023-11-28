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Регион 29

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Обновлённый центр культуры и спорта открылся в Няндоме

Там заменили системы отопления, водо- и электроснабжения, а также полностью заменили окна и двери и привели в порядок вход в зданиеТам заменили системы отопления, водо- и электроснабжения, а также полностью заменили окна и двери и привели в порядок вход в зданиеВо всех без исключения помещениях — от холла, коридоров, кабинетов, концертного зала и до санузлов проведены отделочные работы.

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