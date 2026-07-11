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Боб Макаду получил награду имени Текса Уинтера за пожизненный вклад в качестве ассистента главного тренера

74-летний член Зала славы баскетбола Боб Макаду продолжает собирать трофеи. В этот раз ему досталась награда имени Текса Уинтера от тренерской ассоциации НБА за пожизненный вклад в качестве ассистента.

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