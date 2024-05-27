Американским банкам приготовиться: в России уже знают, за счет чего компенсирует потерю своих активов за рубежом

Имущества США в России с лихвой хватит для компенсации ущерба от изъятия российских активов. Об этом заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, напомнив об американских активах на сотни миллиардов рублей, хранящихся на счетах типа «С» (открываются для нерезидентов).