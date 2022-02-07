Культурология.рф

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История и археология: Как в средневековой Европе появились нищенствующие монашеские ордены, и Почему их так любили папы римские

История и археология: Как в средневековой Европе появились нищенствующие монашеские ордены, и Почему их так любили папы римские

Первые, «великие» нищенствующие монашеские ордены – их четыре – сохранились до сих пор, чего не скажешь, увы, о том политическом влиянии, которым они когда-то располагали.

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