Второй день выборов: в Архангельской области свой голос отдали более 50% населения

В Архангельской области явка на выборах во второй день составила почти 52%.В Поморье во второй день голосования на выборы Главы Государства пришло 345905 тысяч человек, а с помощью ДЭГ свой голос отдали 90182 жителя.
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