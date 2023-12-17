ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Дочь хвастается дорогой жизнью в соцсетях, а сама выпрашивает у меня картошку

Дочь хвастается дорогой жизнью в соцсетях, а сама выпрашивает у меня картошку

Моей дочери скоро 30 лет. Я рада, что она сумела устроить свою жизнь: удачно вышла замуж, имеет хорошую работу.

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