Страна и люди
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Страна и люди

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Завербованных через Telegram 39 россиян осудили за поджоги и диверсии

Завербованных через Telegram 39 россиян осудили за поджоги и диверсии

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со СК России и МВД России осуждением пресечена деятельность 39 лиц (1995 - 2010 годов рождения) из 17 субъектов РФ, совершивших поджоги авиационной техники, объектов транспорта и связи, а также планировавших диверсии на железнодорожной инфраструктуре по заданию украинских спецслужб.

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