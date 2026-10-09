Завербованных через Telegram 39 россиян осудили за поджоги и диверсии

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со СК России и МВД России осуждением пресечена деятельность 39 лиц (1995 - 2010 годов рождения) из 17 субъектов РФ, совершивших поджоги авиационной техники, объектов транспорта и связи, а также планировавших диверсии на железнодорожной инфраструктуре по заданию украинских спецслужб.
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