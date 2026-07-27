НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Рамзан Кадыров: «За дилеммой, перед которой Вагаев оказался в UFC, стояли личности, которые только на словах «наши». Не буду упоминать имена отщепенцев»

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил дебют Абубакара Вагаева в UFC . На турнире в Абу-Даби Вагаев победил решением судей Сайгида Изагахмаева .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии