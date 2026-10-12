«Предстоит ещё много работы»: Шовлин — о новинках Mercedes-AMG

Simon Galloway/LAT ImagesТехнический директор Mercedes-AMG по работе на трассе Эндрю Шовлин остался доволен обновлениями своего болида, которые немецкий коллектив привёз на Гран При Сингапура.
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