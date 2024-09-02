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Tom&apos;s Hardware: Windows 11 получит ИИ-поиск по видео и аудио

Tom&apos;s Hardware: Windows 11 получит ИИ-поиск по видео и аудио

В недавно выпущенной сборке Windows 11 под номером 27695, доступной для участников программы предварительной оценки Windows Insider на канале Canary, были обнаружены упоминания о функции "интеллектуального поиска мультимедиа".

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