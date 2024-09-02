В недавно выпущенной сборке Windows 11 под номером 27695, доступной для участников программы предварительной оценки Windows Insider на канале Canary, были обнаружены упоминания о функции "интеллектуального поиска мультимедиа".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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