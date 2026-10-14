Работа — это, конечно, здорово: зарплата капает, цели ставятся, жизнь кипит. Но иногда наступает момент, когда хочется запустить ноутбук в стену и умчаться в закат, забыв про все отчёты.
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