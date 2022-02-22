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Постпред Британии в ООН Вудворд: решения России по ЛНР и ДНР будут иметь суровые последствия

Постпред Британии в ООН Вудворд: решения России по ЛНР и ДНР будут иметь суровые последствия

Постпред Великобритании при Организации объединенных наций (ООН) Барбара Вудворд во время заседания Совета безопасности ООН заявила, что решения России по Донецкой и Луганской народным республикам будут иметь суровые и далеко идущие последствия.

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