Зегевара Украины

Че Гевара. Яндекс картинки. Команданте Че Гевара прославился не только революционной деятельностью, но и как один из руководителей строительства Кубинской государственности.
Популярные статьи
- Охлобыстин: Отчего возникла тенденция знаменитых людей непочтительно отзываться о россиянах? Скажу так: мы сами эту тенденцию создали, возведя в ранг знаменитостей шлюх и сумасшедших!
- Радует, что Иван Ургант опять нашёл себе место в этой жизни
- В помощь Лаврову: Адольф Гитлер по паспорту – действительно еврей
Свежие комментарии