СССР-Россия

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Зегевара Украины

Зегевара Украины

Че Гевара. Яндекс картинки. Команданте Че Гевара прославился не только революционной деятельностью, но и как один из руководителей строительства Кубинской государственности.

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