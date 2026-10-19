В Ахтубинске, Астраханская область, установлен новый арт-объект - скульптура мошке. Он появился в парке "Летный" благодаря поддержке горожан.
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