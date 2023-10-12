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Несекретные материалы

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Россию подозревают в порче «трубы» на Балтике, говорят, что это месть за «Северные потоки»

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Америке надо, что бы в Европе не пахло никаким газом, кроме американского! От этой трубы и танцуй Европа!
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