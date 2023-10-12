Россию подозревают в порче «трубы» на Балтике, говорят, что это месть за «Северные потоки»

Финляндия ищет виновного в утечке на своем газопроводе Людмила Николаева Фото: Jens Büttner/dpa/TASS Материал комментируют: Дмитрий Солонников Петер Иискола Чисто техническая поломка или провокация? Этот вопрос задают сейчас многие в России и на Западе.
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