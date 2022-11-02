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Николич – главный кандидат на пост тренера «Сочи» («РБ Спорт»)

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич может вернуться в Россию. По данным «РБ Спорт», 43-летний специалист стал главным кандидатом на то, чтобы возглавить «Сочи» в случае увольнения Вадима Гаранина.

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