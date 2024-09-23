Кадровики Магнитки поделятся опытом подготовки сотрудников

ММК поделится опытом подготовки кадров в рамках межзаводской школы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в Магнитогорске стартовала межзаводская школа по обмену производственным опытом между руководителями и специалистами учебных центров российских металлургических предприятий.
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