Дети из ЛНР знакомятся с культурой Калмыкии в Элисте

Сегодня в столице Калмыкии стартовал культурно-развлекательный проект для детей из Антрацитовского района ЛНР, которые находятся на летних каникулах в детском оздоровительном лагере "Березка" в Городовиковском районе.
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