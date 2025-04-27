📌Расписание богослужений в городе Новоаннинский с 28 апреля по 4 мая 2025 года. Седмица 2-я по Пасхе.
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📌Расписание богослужений в городе Новоаннинский с 28 апреля по 4 мая 2025 года. Седмица 2-я по Пасхе.