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В Харьковской области пропал лидер движения против рабства «Альтернатива»

В Харьковской области пропал лидер движения против рабства «Альтернатива»

Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников пропал в Харьковской области, куда доставлял гуманитарную помощь, следует из сообщения в Telegram-канале организации.

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