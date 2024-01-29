Число квартир в новостройках внутри Бульварного кольца выросло вдвое за пять лет

Число квартир и апартаментов в готовых новостройках и в строящихся ЖК в пределах Бульварного кольца Москвы с 2018 года увеличилось в два раза, а количество комплексов на разных стадиях готовности выросло в 2,5 раза за этот период.
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