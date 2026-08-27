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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» 5 матчей подряд всухую побеждает «Атлетик». 2.40 – продление тренда

«Барселона» примет «Атлетик» в вынесенном матче 1-го тура Ла Лиги. Пять последних личных встреч команд завершились победой каталонцев всухую – 1:0, 5:0, 4:0, 3:0 и 2:0.

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