Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В России нет «антимигрантских» настроений, есть протест против террора, выдаваемого за «бытовуху»

В России нет «антимигрантских» настроений, есть протест против террора, выдаваемого за «бытовуху»

Mikhail DELYAGIN Мигрантов, которые приезжают в Россию, можно разделить на две группы. Первая — те, кто хочет найти тут работу, вторые — сторонники политического исламизма или просто члены экстремистских объединений, для которых созданы невыносимые условия для жизни на родине.

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