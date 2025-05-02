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Неравнодушные рабочие на Тургеневском мосту не дали полностью сгореть БМВ

Неравнодушные рабочие на Тургеневском мосту не дали полностью сгореть БМВ

По словам свидетелей, пламя на БМВ было оперативно ликвидировано благодаря содействию рабочих, находившихся на Тургеневском мосту, сообщает Kub Mash Ранее писали: Пикник по-русски! Майский шашлычный бум: кого оштрафуют? Неотъемлемый атрибут шашлыков — уголь — стал популярнее почти вдвое: спрос на него вырос на 92%.

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