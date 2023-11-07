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Сто нежилых помещений в новостройках Москвы реализовали с января 2023 года

Сто нежилых помещений в новостройках Москвы реализовали с января 2023 года

С начала года в домах Москвы, возведенных по программе реновации, реализовали 100 нежилых помещений. В ближайшее время там откроют магазины и кафе, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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