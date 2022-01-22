В ЛНР заявили о размещении украинскими военными ЗРК у населённого пункта в Донбассе

В пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили о размещении украинскими военными зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» у населённого пункта в Донбассе Об этом сообщает Луганский информационный центр.
В пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили о размещении украинскими военными зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» у населённого пункта в Донбассе Об этом сообщает Луганский информационный центр.
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