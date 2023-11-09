Андрей Воробьев: ведущим подмосковным спортсменам и тренерам увеличат зарплату

РИАМО - 9 ноя. Ведущим подмосковным спортсменам и тренерам по индивидуальным видам спорта с 2024 года увеличат заработную плату на 40%, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
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