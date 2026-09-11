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Четверо детей госпитализированы на Кубани после отравления в школе, еще 17 лечатся дома

Четверо детей госпитализированы на Кубани после отравления в школе, еще 17 лечатся дома

Симптомы проявились у школьников вскоре после приема пищи Четверо школьников были госпитализированы после инцидента с отравлением в учебном заведении на Кубани, еще 17 детей лечатся дома, проинформировал РИА Новости представитель правоохранительных органов.

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