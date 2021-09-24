В Красноярском крае общественники провели профилактический урок со студентами по противодействию терроризму и экстремизму

Члены Общественного совета при ОМВД России по г. Норильску Валерий Шабурин и Юрий Похабов совместно с помощником ректора по безопасности Заполярного государственного университета Мурадом Вагабовым провели профилактический урок, в рамках которого рассказали студентам о противодействии терроризму и экстремизму.