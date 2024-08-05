Актер Павел Деревянко познакомился со своей избранницей в соцсетях

Фото: Соцсети Российский артист Павел Деревянко приоткрыл завесу тайны над своей личной жизнью. В ходе общения с журналистами на престижном Международном кинофестивале «Одна шестая» он рассказал, как состоялось его знакомство с новой избранницей — дизайнером Зоей Фуць.