В Архангельской области подвели итоги Года молодёжи

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.— Для развития молодежных инициатив в регионе создаем современную и доступную инфраструктуру: новое пространство Молодежного центра появилось в Северодвинске, приведен в порядок Молодёжный центр в Няндоме, появились новые точки притяжения молодых людей в поселках Черемушский Котласского округа, Кулой Вельского района и Никольск Вилегодского округа.
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