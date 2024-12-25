В Архангельской области подвели итоги Года молодёжи

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.— Для развития молодежных инициатив в регионе создаем современную и доступную инфраструктуру: новое пространство Молодежного центра появилось в Северодвинске, приведен в порядок Молодёжный центр в Няндоме, появились новые точки притяжения молодых людей в поселках Черемушский Котласского округа, Кулой Вельского района и Никольск Вилегодского округа.