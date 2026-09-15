Западное Дегунино
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Западное Дегунино

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Мэр столицы рассказал, сколько поездок совершили по Троицкой линии метро за два года

Ежедневный показатель на Троицкой линии метро сейчас составляет около 100 тысяч поездок. Всего за два года работы ветки пассажиры совершили более 38 миллионов поездок, а с открытием новых станций пассажиропоток увеличился в три раза.

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