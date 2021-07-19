Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Байден поможет им победить

ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская, которая находится в Вашингтоне, считает, что белорусская оппозиция сможет одержать победу с помощью американского лидера Джо Байдена.