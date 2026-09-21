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В Румынии задержан политик Джорджеску, победивший в 2024 в первом туре выборов

В Румынии задержан политик Джорджеску, победивший в 2024 в первом туре выборов

Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску был задержан сотрудниками Управления по расследованию деяний организованной преступности и терроризма.

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