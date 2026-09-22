В Великом Новгороде открылась выставка к 75-летию находки первой берестяной грамоты

В Главном здании Новгородского музея-заповедника начала работу выставка «Я послал тебе бересту.». Она приурочена к 75-летию находки первой берестяной грамоты — события, благодаря которому новгородское Средневековье, по словам организаторов, обрело живой человеческий голос.
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