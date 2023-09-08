Спички - не игрушка

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Утремся? Или все же поступим с этой тварью так, как с подобными на Руси поступали веками?

Утремся? Или все же поступим с этой тварью так, как с подобными на Руси поступали веками?

В сеть просочился основополагающий документ, подписанный по итогам визита госсекретаря США Блинкена в Киев.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Почему не накрыли этого секретаря прямо в Киеве шальной ракетой. А то разъездились тут.
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17 час.
М
ММ
&quot;Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры о русские штыки?&quot; Стыдно, господа командиры Российских спецслужб! И лично каким-то боком относящийся к КГБ господин Путин!
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15 час.

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