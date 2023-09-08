Утремся? Или все же поступим с этой тварью так, как с подобными на Руси поступали веками?
В сеть просочился основополагающий документ, подписанный по итогам визита госсекретаря США Блинкена в Киев.
Комментарии
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Почему не накрыли этого секретаря прямо в Киеве шальной ракетой. А то разъездились тут.
"Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры о русские штыки?" Стыдно, господа командиры Российских спецслужб! И лично каким-то боком относящийся к КГБ господин Путин!
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