«Невидимый» яблочный пирог! Нашла этот рецепт в бабушкиной тетрадке. Особенный вкус…

Мне нравится выпечка, в которой мало теста и много начинки. Нежная, утонченная, она содержит меньше калорий, но при этом остается чрезвычайно аппетитной! Самый вкусный яблочный пирог, который мне приходилось пробовать, готовила бабушка.
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