Из деревни от деда. Прощальное письмо Бидона

Сергей Ипатов

Лично мне ближе ситуация в нашей стране. Как бы вы оценили доклады нашего руководства о росте среднего дохода? Или может, за чей счёт происходит медицинское или другое какое (обучение, к примеру) обеспечение мигрантов, их многочисленных семейств, включая нелегальных? Или, снова как в том старом анекдоте: типа, у нас тоже каждый может выйти на Красную Площадь и раскритиковать американские власти?