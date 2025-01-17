Кто дементный? Я дементный? А кто такой "я"?Уходящий президент Байден написал (или, вернее, ему написали, сам дедушка в маразме может только написать, а там ударение на другой слог ставится) своё лебединое (прощальное) письмо.
Из деревни от деда. Прощальное письмо Бидона
Комментарии
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Сергей Ипатов
Лично мне ближе ситуация в нашей стране. Как бы вы оценили доклады нашего руководства о росте среднего дохода? Или может, за чей счёт происходит медицинское или другое какое (обучение, к примеру) обеспечение мигрантов, их многочисленных семейств, включая нелегальных? Или, снова как в том старом анекдоте: типа, у нас тоже каждый может выйти на Красную Площадь и раскритиковать американские власти?
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