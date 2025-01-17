Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 050 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья
    Поздно волноваться.Надо было волноваться до назначения Голиковой, но сейчас судьба их не завидна.Путин назначил Го...
  • alik3456 Джексон
    А Орешником по наглой морде не хочешь?"мирный план" — T...
  • сергей
    Мало того, что живут за наш счёт,так ещё и хату им дают. Мои дети и внуки вкалывают,а эти жируют на их деньги.Тахмина и Рамазон...

Из деревни от деда. Прощальное письмо Бидона

Из деревни от деда. Прощальное письмо Бидона

Кто дементный? Я дементный? А кто такой "я"?Уходящий президент Байден написал (или, вернее, ему написали, сам дедушка в маразме может только написать, а там ударение на другой слог ставится) своё лебединое (прощальное) письмо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Ипатов
Лично мне ближе ситуация в нашей стране. Как бы вы оценили доклады нашего руководства о росте среднего дохода? Или может, за чей счёт происходит медицинское или другое какое (обучение, к примеру) обеспечение мигрантов, их многочисленных семейств, включая нелегальных? Или, снова как в том старом анекдоте: типа, у нас тоже каждый может выйти на Красную Площадь и раскритиковать американские власти?
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх