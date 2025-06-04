Власти объяснили, почему в новых омских автобусах и троллейбусах не работают кондиционеры. Для них требуются импортные комплектующие, которые из-за санкций невозможно купить.
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Власти объяснили, почему в новых омских автобусах и троллейбусах не работают кондиционеры. Для них требуются импортные комплектующие, которые из-за санкций невозможно купить.