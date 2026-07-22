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RT Russia

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МО России заявило о новых ударах по портовым и логистическим объектам ВСУ

МО России заявило о новых ударах по портовым и логистическим объектам ВСУ

В Министерстве обороны России заявили о новых ударах по портовым и логистическим объектам ВСУ. «Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, и военным объектам в Одесской области», — указывается в заявлении ведомства.

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